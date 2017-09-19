درفلو يقود التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا

يقود لاعب اتحاد العاصمة أسامة درفلو، التشكيلة المثالية للدور الربع نهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ذهاب، حيث كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وعبر مختلف حساباته لمواقع التواصل الإجتماعي عن التشكيلة المثالية لهذا الدور، وتمكن درفلو من تسجيل هدف السبق في مباراة فريقه ضد فيروفيارو الموزمبيقي السبت الماضي.

في نفس السياق، يبصم لاعب سوسطارة على بداية موسم مميزة، بعد تسجيل لهدف ضد دفاع تاجنانت في البطولة مباشرة بعد دخوله كبديل في تلك المباراة، قبل أن يسجل هدفا ثمينا في الموزمبيق في المباراة التي شارك فيها كأساسي، و يعتبر درفلو هداف إتحاد العاصمة في المنافسة الإفريقية، لذلك سيعول عليه كثيرا المدرب "بول بوت" للإطاحة بنادي فيروفيارو هذا السبت برسم مباراة العودة التي ستجرى في ملعب 5 جويلية