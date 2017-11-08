سواريز: "لا أدري ما الذي يحصل معي"

أجرى المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز حوارا شيقا مع صيحفتي "إل موندو ديبورتيفو وسبورت" تحدث من خلاله عن نقص الفعالية الذي يعاني منه وقال : «أنا أنتقد نفسي كثيرا ولا أدري ما الذي يحصل معي , أريد أن أفه لماذا ترفض الكرة دخول الشباك, ولكنني لن أستسلم وسأستر في القتال, ما يحدث لي هو نفس ما يحصل ل كريستيانو وغريزمان وعلي قلب الأمور سريعا "وعن صديقه كوتينيو قال: "لقد تحدثت مع كوتينيو وهو يريد القدوم إلى برشلونة لأنها لاعب طموح ", وعن مركزه الجديد قال:" رحيل نايمار ترك فراغا على اليسرى لذلك أحاول الجهة تغطيتها وأجد نفسي دائما Úáì اليسار والمدرب لم يطلب À partir de í ال عب في ذلك المركز "وعن نايمار: "لقد حاولنا أنا وميسي أن نقنع نايمار بالبقاء في برشلونة لكنه اتخذ قراره وعلينا احترامه , ولكن بسبب الصداقة التي كانت تربطنا كان من المؤلم أن نراه يغادرنا " وعن فالفيردي وميسي قال:"