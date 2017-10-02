نحو تقديم مباراة الحراش وسوسطارة

دعت إدارة اتحاد الجزائر، الرابطة الوطنية المحترفة إلى تقديم مباراة إتحاد الحراش بـ 24 ساعة.

وأُجّلت مباراة إتحاد الحراش أمام إتحاد الجزائر لحساب الجولة الخامسة لرابطة “موبليس” الأولى إلى يوم 10 أوكتوبر، بسبب مشاركة سوسطارة الإفريقية.

حيث تعادل إتحاد الجزائر أمام الوداد البيضاوي المغربي، السبت المنصرم، بنتيجة 0-0، لحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بملعب 5 جويلية.

وطلبت إدارة إتحاد العاصمة تقديم الداربي أمام اتحاد الحراش بـ 24 ساعة، أي إلى يوم الإثنين 9 أكتوبر.

وذلك حتى يتسنى لرفقاء محمد أمين زماموش، التحضير للداربي العاصمي الآخر أمام الغريم التقليدي مولودية الجزائر المقرر يوم 14 أكتوبر.

ويغيب من صفوف سوسطارة 4 لاعبين عن هذه المباراة، بسبب التزامامتهم الدولية مع المنتخب الوطني الجزائري الذي سيواجه الكاميرون.

حيث استدعى الناخب الوطني “لوكاس ألكاراز” كلاًّ من شافعي، بن غيث، مزيان، ودرفلو من اتحاد الجزائر لمباراة الخضر أمام الكاميرون بياوندي يوم 7 أكتوبر.

للعلم، يحق لاتحاد العاصمة طلب تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، بسبب مشاركة أربعة من لاعبيه مع المنتخب الوطني.

يذكر أن مباريات الجولة الخامسة لرابطة “موبيليس” الأولى قد لعبت الجمعة والسبت الماضي، وأجلت فقط مباراة اتحاد الجزائر أمام اتحاد الحراش.