إتحاد الحراش يختار مدربًا تونسيًا لينتشله من قاع الترتيب

تعاقدت إدارة إتحاد الحراش مع المدرب التونسي "حمادي الدو" ليتولى قيادة العارضة االفنية للفريق في الفترة المقبلة، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وسافر حمادي إلى تونس، على أن يعود مجددًا إلى الجزائر بعد غد، الـ4 أكتوبر الجاري، لمباشرة مهامه مع الفريق.

ويمر إتحاد الحراش بأزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث يحتل المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد نقطة واحدة، بعد أن اكتفى بتعادل وحيد وتكبد 3 هزائم.

يُذكر أن حمادي الدو "49 عامًا"، خاض العديد من التجارب التدريبية في تونس، أبرزها مع النادي الصفاقسي والملعب القابسي، كما عمل بالمملكة السعودية من قبل.