لاعبو شباب بلوزداد يقاطعون التدريبات

عاد لاعبو شباب بلوزداد مرة أخرى لمقاطعة التدريبات، حيث رفضوا التدرب صباح اليوم الإثنين في ملعب 20 أوت بقيادة المدرب الصربي إيفيكا تودوروف.

ولا تزال مشكلة المستحقات المالية تلقي بظلالها على شباب بلوزداد، حيث لم يتمكن رئيس النادي محمد بوحفص من تسويتها، رغم الوعود الكثيرة التي قطعها للاعبين من قبل.

وتحدث لاعبو الشباب مع المدير الفني الصربي إيفيكا تودوروف حول المشكلة، ليقرروا بعدها مغادرة الملعب رافضين خوض التدريبات، رغم أنّ الفريق تنتظره مباراة هامة أمام حامل اللقب وفاق سطيف ضمن الجولة الـ5 من الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت المقبل.

وستشهد قائمة الشباب غياب المهاجم سيد علي لكروم عن اللقاء بعد تلقيه الإنذار بسبب اعتراضه على قرار الحكم في اللقاء الأخير أمام اتحاد بسكرة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع محمد نعماني بداعي الإصابة.