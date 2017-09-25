بلخيثر.. "سعيد بمساهمتي في تأهل الإفريقي على حساب المولودية"

عبّر الدولي الجزائري مختار بلخيثر لاعب النادي الإفريقي التونسي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز في لقاء الإياب من ربع نهائي المنافسة على مولودية الجزائر بهدفين دون رد.

وصرّح بلخيثر عقب اللقاء، قائلًا: "لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام المولودية، وعرفنا كيف نحسم أمر بطاقة التأهل لصالحنا في الوقت المناسب".

متابعًا: "المباراة لم تكن سهلة خصوصًا وأن منافسنا كانت لديه أسبقية هدف في الذهاب، لكن إصرارنا وانضباطنا التكتيكي فوق الميدان ساعدانا على تحقيق الهدف المنشود".

وحول المردود الطيب الّذي قدمه أمس، والتمريرة الحاسمة التي كانت وراء هدف التأهل الذي سجله صابر خليفة، قال مدافع الخضر: "صراحة أقول أنّ المباراة كانت تشكل بالنسبة لي تحديًا كبيرًا بعد أن تغيبت عن التشكيلة لـ 5 مقابلات، وقد أثبت للمدرب وللجميع أنّني أستحق مكانً في التشكيلة".

مواصلًا: "أنا سعيد بأنني ساهمت في تأهل فريقي إلى نصف نهائي البطولة، والقادم سيكون أصعب لكن علينا أن نستعد كما يجب لمواجهة منافسنا سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الّذي سنواجهه فوق ميدانه".