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22 سبتمبر 2017 1 0 أمير
فيروفيارو يتحدى سوسطارة في دوري أبطال إفريقيا
يأمل المدرب "روجيرو كونسالفيس" أن يقدمه فريقه "فيروفيارو" مباراة كبيرة يوم غد رغم الرحلة الطويلة و الشاقة التي قاموا بها من أجل الوصول الى الجزائر. وقال كونسالفيس: "لم نحظى بنفس الإمتيازات التي حظي بها فريق اتحاد العاصمة فرحلته، فرحلتنا كانت طويلة"، وأضاف: "لم نتمكن من الحصول على
نتيجة إيجابية في الذهاب، لكن سنلعب كل حظوظنا يوم غد" و تابع حديثه: "إتحاد العاصمة فريق قوي و علينا اللعب بذكاء".
في نفس السياق تحدث قائد فيروفيارو "مانويل فيرنانديز" و أكد جاهزية فريقه لهذه المباراة، و لم يبدى تخوفه من الضغط الجماهيري وقال: "لم نلعب بطريقة جيدة في مباراة الذهاب، وسنسعى للتعويض في مباراة الغد رغم صعوبة المأمورية"، وأضاف: "اتحاد العاصمة اشتكى من أرضية الميدان في لقاء الذهاب، لكن أتمنى غدا أن تكون مباراة جميلة فوق أرضية ميدان جيدة".و ختم كلامه: "نحن مستعدون لهذه المباراة و نعلم جيدا حماس الجماهير، علينا أن نكون محضرين نفسيا".
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