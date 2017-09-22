فيروفيارو يتحدى سوسطارة في دوري أبطال إفريقيا

يأمل المدرب "روجيرو كونسالفيس" أن يقدمه فريقه "فيروفيارو" مباراة كبيرة يوم غد رغم الرحلة الطويلة و الشاقة التي قاموا بها من أجل الوصول الى الجزائر. وقال كونسالفيس: "لم نحظى بنفس الإمتيازات التي حظي بها فريق اتحاد العاصمة فرحلته، فرحلتنا كانت طويلة"، وأضاف: "لم نتمكن من الحصول على

نتيجة إيجابية في الذهاب، لكن سنلعب كل حظوظنا يوم غد" و تابع حديثه: "إتحاد العاصمة فريق قوي و علينا اللعب بذكاء".



