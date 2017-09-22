بول بوت يؤكد جاهزية اتحاد العاصمة لمواجهة فيروفيارو

كشف المدرب البلجيكي لإتحاد العاصمة "بول بوت"، أن أرضية ميدان ملعب 5 جويلية سيئة جدا ولكنهم مجبرون على التعامل معها.

وقال "بول بوت" خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الجمعة:"أرضية الميدان للأسف سيئة لكن علينا التعامل مع الوضع" وأضاف: "هذه فرصة للاعبين لأننا ليس في كل مرة نلعب الأدوار متقدمة، وعلينا الحذر من منافسنا الذي يركز على المرتدات". وتابع المدرب البلجيكي قائلا: "نح نلعب كرة هجومية فوق أرضية ميداننا ولانترك أبدا المساحات، لذلك علينا الحذر".

وطلب ذات المتحدث من "أولاد البهجة" الحضور بقوة لمساندة الإتحاد في مباراة الدور ربع النهائي إياب أمام الفريق الموزمبيقي.

وقال: "جمهور الإتحاد معروف بحبه للفريق، أطلب منهم دعمنا والحضور بقوة" و خحتم كلامه قائلا "سنمثل الجزائر وليس إتحاد العاصمة، و اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، لن نفكر في الدور النصف نهائي، سنلعب بكل قوة و لن نفكر في المباريات المقبلة و نطمح للتأهل".

بن قابلية: أطلب مساندة الجمهور وأعدهم بتقديم الأفضل

تحدث لاعب إتحاد العاصمة "محمد بن قابلية" لوسائل الإعلام قبل مباراة الغد وأكد أنه رفقة زملائه مستعدون لهذه المباراة و سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق التأهل وقال بن قابلية: "لن تغرنا نتيجة الذهاب، فالفريق الخصم لديه لاعبين جيدين و علينا الحذر منهم". وأضاف: "أرضية الميدان ليست في حالة جيدة، تدربنا فيها يوم أمس، و لكن علينا تقديم مباراة كبيرة".

في نفس السياق تحدث لاعب إتحاد العاصمة على جمهور فريقه وعلى الضغط الذي يعيشه في كل مرة يدخل أرضية الميدان فطالب من "أولاد البهجة" دعمه من أجل تقديم أفضل مستوياته. وقال: "لم أقدم الشيء الكثير للفريق، أطلب من الجمهور دعمي و مساندتي، فأنا أمر بمرحلة صعبة مثل العديد من اللاعبين" وأضاف: "ليس سهلا أن يتم شتمك بوالدتك حتى في الإحماء قبل بداية المباراة، سأقدم الكثير في حالة منحي الفرصة".