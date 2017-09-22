22 سبتمبر 2017 1 0 أمير
حداد يحفز لاعبيه قبل مواجهة فيروفيارو
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حداد يحفز لاعبيه قبل مواجهة فيروفيارو

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خاض عشية أمس فريق إتحاد العاصمة حصة تدريبية على ملعب 5 جويلية، قبل مواجهة فيروفيارو يوم غد لحساب الدور الربع نهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا. رفقاء "درفلو" يحضرون للمباراة في ظروف مثالية وهم الذين خاضوا تربصا مصغرا في المركز التقني بسيدي موسى.

في نفس السياق كان رئيس الفريق "ربوح حداد" حاضرا في التدريبات، أين حفز لاعبيه و طالبهم بقطع تأشيرة التأهل للدور النصف نهائي و تحقيق الفوز ضد الفريق الموزمبيقي الذي تعادل معه ذهابا بنتيجة هدف في كل شبكة. 

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