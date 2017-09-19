بالفيديو.. أنصار إتحاد البليدة يقتحمون تدريبات الفريق ويطالبون برحيل المدرب

اقتحمت مجموعة من أنصار نادي إتحاد البليدة تدريبات فريقهم محاولين منع المدرب سمير بو جعران من مزاولة مهامه وطالبوه بالرحيل.

وأعرب الأنصار عن رغبتهم في رحيل المدرب بو جعران بعد النتائج الكارثية لأبناء مدينة الورود لثلاث لقاءات في البطولة الوطنية.

وندد بوجعران بهذه الهبة الجماهرية واعتبر هذه المجموعة بأشباه الأنصار، وصرح عقب الحصة التدريبية: "ّالجميع يعرف الحالة التي يمر بها الفريق، الأمر ليس بيدي، إن استمر الفريق دون طاقم إداري سأكون مضطرًا لإتخاذ القرار بنفسي وترك الفريق".

ولم يخرج حديث اللاعب حمزة زدام عن كلام مدرب حيث أكد هو الأخر على الحالة الكارثية التي يمر بها النادي وعدم إستعدادهم للموسم الجديد بالشكل الجيد والنتائج المحققة أمر طبيعي وتحصيل حاصل.

في حين أكد رئيسس لجنة أنصار الإتحاد البليدي أيوب نحناح، على إحترام الجمهور البليدي لمدربه ومعرفتهم بالحالة الحرجة التي يمر بها الفريق غير أنّه ألح على تنحي المدرب في ظل النتائج السيّئة.