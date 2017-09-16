شباب بلوزداد يتحرك لتفادي حرمانه من جمهوره أمام الوفاق

أصبح شباب بلوزداد، مهددًا بالحرمان من جمهوره، خلال مباراته القادمة أمام وفاق سطيف في إطار الجولة الـ5 من الرابطة المحترفة الأولى، على ملعب 20 أوت.

وشهد الداربي أمام مولودية الجزائر، اقتحام أحد مشجعي الفريق الضيف أرضية الملعب، وركض ناحية المدرجات التي كانت تجلس فيها جماهير العميد.

من جهة أخرى، لم تقف إدارة بلوزداد مكتوفة الأيدي، حيث قدمت تقريرًا مفصلًا للجنة الإنضباط الّتي يرأسها عبد الحميد حداج، لتؤكد أن فريقها غير مسؤول عما قام به مشجع مولودية الجزائر، ولا يستحق أي عقوبة، لاسيما أنّ التقرير كان مدعمًا بصور لذلك المشجع.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مشجع المولودية، وهو قيد الإحتجاز حاليًا، وينتظر شباب بلوزداد الحصول على تقرير الشرطة لتدعيم الملف، حتى لا تسلط عليه عقوبة حرمانه من جماهيره.