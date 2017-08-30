اتحاد العاصمة يفوز على رائد القبة "وديا"

أجرى صبيحة اليوم نادي "اتحاد العاصمة" مباراة ودية في ملعب "عمر حمادي" ضد "رائد القبة" المنتمي للرابطة الثانية، و تمكن من الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

تداول على تسجيل أهداف "سوسطارة"، كل من "حمزاوي عكاشة" في مناسبتين و "زيري حمار" الذي سجل الهدف الثالث لفريقه. المباراة شهدت تألق الللاعب السابق لناسيونال ماديرا في منصبه الحقيقي كقلب هجوم، كما قدّم مدلل "أولاد البهجة" زيري حمار أداء جيد قد يشفع له في ضمان مكانة أساسية في تشكيلة المدرب البلجيكي "بول بوت".