06 أوت 2017 1 0 هشام يحياوي
فاسكيز.. يعبث بقاسي السعيد مجددا و"يعلّق" العميد فاسكيز.. يعبث بقاسي السعيد مجددا و"يعلّق" العميد
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فاسكيز.. يعبث بقاسي السعيد مجددا و"يعلّق" العميد

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أجّل التقني الإسباني "فيرناندو فاسكيز" وصول المدرب الجديد لنادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم

للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع واحد، أرجأ "فاسكيز" مجيئه، بعدما وعد إدارة الفريق العاصمي بالوصول إلى مطار هواري بومدين في رحلة عادية من برشلونة ظهيرة اليوم الاحد.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الرياضية متواجدة في بهو المطار، من أجل إستقبال المدرب الجديد للعميد، إلا أنها صُدمت بغياب التقني الأندلسي عن قائمة المسافرين على خط برشلونة - الجزائر، ما يؤكد عدم جدية الإتصالات التي أبرمها المدير الرياضي للمولودية "كمال قاسي السعيد" مع المدرب الإسباني المذكور.

في المقابل، أكدت مصادر من محيط البيت العاصمي أنّ العميد قد يضيّع التربص التحضيري بمدينة "ليون" الفرنسية، بسبب عدم جاهزية "تأشيرة" الدخول إلى الأراضي الفرنسية بالنسبة لعدة لاعبين.

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