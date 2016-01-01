بالفيديو.. مجهولان يطعنان مدرب جمعية وهران ويرشّان اللاعبين بالغاز المسيّل للدموع

مدير ملعب بوعقل بوحفصي يتبرأ من الاتهامات

تعرض مدرب جمعية وهران، لعوفي سالم، لاعتداء جسدي، بعدما قام شخصان مجهولان بطعنه بالسلاح الأبيض عند استعداده للدخول إلى ملعب الحبيب بوعقل بوهران، من أجل الإشراف على الحصة التدريبية الصباحية، قبل أن يقوم المجهولان برش لاعبي "لازمو" وكل الأشخاص الذين أرادوا التقرب من الضحية لتخليصه من قبضة الشخصين، لينقل العوفي إلى المستشفى على جناح السرعة بسبب تعرضه لنزيف دموي، لتتحسن حالته الصحية تدريجيًا بعد ذلك. هذا ويتهم العربي أومعمر عضو المكتب الفدرالي للفاف وصهر الضحية، مدير ملعب بوعقل، بوحفصي مراد، بتحريض الشخصين اللذين اعتديا على المدرب لعوفي، في حين تبرأ مدير الملعب، بوحفصي، من الاتهامات الموجهة له من خلال حديثه إلى "النهار"، مؤكدا أنّه لا يعقل أن يقدم على تصرفات مثل هذه وهو في نفس الوقت مدير الملعب، كاشفًا في الوقت ذاته، أنّه كان هو الآخر ضحية للإعتداء من طرف مجهولين قاموا برشه بالغاز المسيل للدموع.