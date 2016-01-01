الكاف ترسم تواريخ مباريات المولودية والإتحاد في المنافسات القارية

رسم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تواريخ مباريات كأس الكنفدرالية، ورابطة الأبطال الإفريقية التي يخوضها ممثلا الكرة الجزائرية –مولودية الجزائر – وإتحاد العاصمة، بعد وصولهما إلى الدور ربع النهائي من المنافسات القارية.

ويواجه مولودية الجزائر، النادي الإفريقي التونسي في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية من 15 إلى 17 سبتمب ، فيما ستكون مباراة العودة من 22 إلى 24 من نفس الشهر، وهو نفس التاريخ الذي سيعرف مواجهة إتحاد العاصمة لنادي "فيروفيارو" الموزمبيقى، في إطار الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

برنامج كأس الكنفدرالية ورابطة الأبطال الإفريقية:

الدور ربع النهائي

15-17 سبتمبر (مباراة الذهاب)

22–24 سبتمبر (مباراة العودة)

الدور نصف النهائي

29 سبتمبر – 1 أكتوبر (مباراة الذهاب)

20-22 أكتوبر (مباراة العودة)

المباراة النهائية (رابطة الأبطال الإفريقية)

27 – 29 أكتوبر (مباراة الذهاب)

3-5 نوفمبر (مباراة العودة)

المباراة النهائية (كأس الكونفدرالية)

17-19 نوفمبر (مباراة الذهاب)

24-26 نوفمبر (مباراة العودة)