نغيز .. سنواجه منتخب الأردن وليس نادي الفيصلي

كشف مدرب نصر حسين داي نبيل نغيز، أن فريقه سيواجه منتخب الأردن في الجولة الثانية من البطولة العربية المقامة حاليا بمصر، وليس نادي الفيصلي الأردني، بالنظر لعدد لاعبي الفيصلي الذين يمثلون منتخب الأردن.

وتحدث نبيل نغييز عن المواجهة الثانية التي سيخوضها أشباله أمام نادي الفيصلي الأردني، مشيدا بتشكيلة هذا الأخير، التي تظم خيرة لاعبي البطولة الأردنية، وصرح خلال الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الفيصلي الأردني قائلا "مواجهة الفيصلى ستكون صعبة للغاية، لاسيما أن معظم لاعبى الفريق يلعبون فى منتخب الأردن، لذلك أرى أننا سنواجه منتخب الأردن وليس الفيصلي". وأضاف "يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين والدليل أنهم تمكنو من تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى، الأمر الذي يؤكد صعوبة مهمتنا". كما أشار مدرب النصرية لإمكانية إحداث بعض التغييرات في تشكيلة فريقه تماشيا مع طريقة لعب المنافس "تابعت الفيصلي في مباراة الأهلي ولديهم إنضباط تكتيكي وتحضروا بدنياً جيد، وبالتالي تشكيلة الفريق قد تشهد بعض التغييرات في مباراة الغد".

من جهة أخرى وفي السياق ذاته، أكد مساعد المدرب الوطني سابقا، أن العزيمة والروح القتالية التي يتمتع بها لاعبوه ستكون سلاحهم لتجاوز عقبة نادي الفيصلي "القلب الجزائري يتمتع بروح قتالية وعزيمة جبارة، وهو سلاحنا أمام الفيصلي الأردني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، والإقتراب خطوة من تحقيق حلم التأهل لنصف نهائي البطولة".