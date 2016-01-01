التاس تكيّف قضية غليزان ضدّ الفاف

وافقت المحكمة الرياضية الدولية "تاس"، السبت، على دراسة قضية نادي سريع غيليزان ضد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والمتعلقة بخصم الأخيرة لثلاثة نقاط من رصيد الفريق الساقط إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية بسبب "ديون اللاعبين".

من المنتظر أن تصدر المحكمة الدولية قرارها النهائي بخصوص هذه القضية الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت على دراسة طعن إدارة السريع ضد الفاف، وهي الفرصة الأخيرة التي تتبقى للغليزانيين، بعد رفض هيئة "خير الدين زطشي" كل مساعي مسؤولي السريع، الذين حاولوا استرداد ما يسمونه "الحق المهضوم منذ بداية الموسم الكروي الماضي 2016-2017"، ما جعلها تدفع الثمن غاليا بسقوط الفريق قبل شهر.

وكان رئيس السريع "محمد حمري" أبرز في وقت سابق لتليفزيون "النهار"، أمله الكبير بإنتصار "التاس" لفريقه في هذه القضية، وصرح "أنتظر أن تنصفنا التاس بنسبة 80 %، وتعيد لنا حقنا الضائع".