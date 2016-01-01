سوناطراك تنصّب كمال قاسي سعيد مديرا عاما للمولودية

نصّب مجمع "سوناطراك" النفطي، السبت، الدولي السابق "كمال قاسي السعيد" مديرا عاما جديدا لنادي "مولودية الجزائر" لكرة القدم خلفا لـ "عمر غريب" المُقال قبل أسبوع.

مثلما كان متوقعا، أعاد مسؤولو سوناطراك "قاسي السعيد" إلى قيادة الفريق الأخضر والأحمر بعد 3 سنوات عن ابعاده إثر فضيحة شجاره مع "بوجمعة بوملة" الرئيس السابق لمجلس إدارة المولودية في الثالث ماي 2014 إثر اصرار كل طرف على أخذ كأس الجمهورية إلى وجهتين مختلفتين، بعد 48 ساعة عن تتويج العميد على حساب شبيبة القبائل (1–1/5–4 بركلات الترجيح).