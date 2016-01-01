19 جويلية 2017 1 0 خالد
الكأس الممتازة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد في 1 نوفمبر المقبل الكأس الممتازة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد في 1 نوفمبر المقبل
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الكأس الممتازة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد في 1 نوفمبر المقبل

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حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تاريخ إجراء كأس الممتازة 2017 ، والتي ستلعب بين وفاق سطيف بطل الجزائر وشباب بلوزداد المتوج بكاس الجزائر، يوم 1 نوفمبر المقبل.

وحسب، الموقع الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، فإن يوم يوم 1 نوفمبر المقبل موعد الكاس الممتازة بملعب لم يحدد بعد حسب الرزنامة، التي نشرتها الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء. 

ويذكر أن الطبعة  الماضية للكاس الممتازة  قد جرت ايضا يوم 1 نوفمبر 2016 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة،  بين اتحاد الجزائر بطل الجزائر ومولودية  الجزائر الفائزة بالكاس وعاد الفوز للاتحاد بنتيجة 2-0. 

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