بن شيخة يتراجع عن تدريب شباب بلوزداد

تراجع المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، عن تدريب فريق شباب بلوزداد، والذي كان من المقرر أن يمضي اليوم على عقده لتولي العارضة الفنية للنادي.

وجد أبناء العقيبة، نفسهم في وضعية حرجة، بعد ان كان قد إتفق مع المدرب عبد الحق بن شيخة، من أجل الإشراف على العارضة الفنية للفريق، و هذا الاخير إعتدر في آخر لحظة بسبب ظروف عائلية حسب ما كشفه للمسيرين.

ومن جهته، اعتبر رئيس النادي ، محمد بوحفص، قرار الجنرال، عبد الحق بن شيخة، غير احترافي، ولا يمت بصلة للمبادئ الرياضية.

بينما أكد بن شيخة المتواجد بالمغرب، أنه لم يجد طريقة لتوقيف الموسم الدراسي لأبنائه وإعادتهم إلى الجزائر، ما يعني أنه بنسبة كبيرة لن يدرب الفريق.