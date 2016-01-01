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05 جويلية 2017 1 0 خالد
أنصار الوفاق والشباب يصلون جماعة معا بـ5 جويلية
أظهرت صور انتشرت على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، الأربعاء، أداء أنصار ناديي "وفاق سطيف" و"شباب بلوزداد" صلاة الظهر جماعة.
عمّت مظاهر الروح الرياضية والأخوية محيط ملعب 5 جويلية الأولمبي، قبيل انطلاق نهائي كأس الجمهورية في طبعته الـ 53.
وبعدما تواجد أنصار الفريقين في مركب "محمد بوضياف" منذ السادسة صباحا، قام هؤلاء بأداء صلاة الظهر جماعة في المساحة الخضراء المحاذية، في صورة راقية أبرزت عمق العلاقة بين مشجّعي "الكحلة والبيضاء" و"أبناء لعقيبة".
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