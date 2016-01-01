أنصار الوفاق والشباب يصلون جماعة معا بـ5 جويلية

استأنف المتوسط الدولي الجزائري "رياض محرز"، اليوم الجمعة، تحضيراته مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي لكرة القدم تحسبا للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبله مع نادي إقرأ التفاصيل أكدت إدارة نادي نيس الفرنسي، أمس الخميس، عن تلقي وسط الميدان الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عرضًا من نادي قيصري سبور التركي. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إقرأ التفاصيل

بالفيديو.. محرز: أنا وميسي سنقضي على الجميع نشر الدولي الجزائري، رياض محرز، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تحدث فيه عن فريق أحلامه بالنسبة للمباريات المكونة من 5 لاعبين