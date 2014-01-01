الفاف تمنع 12 فريق من الإستقدامات خلال الموسم المقبل

أصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت صبيحة اليوم الثلاثاء، اكد فيه حرمان 12 نادي من الرابطة المحترفة الأولى و9 أندية من الرابطة المحترفة الثانية من القيام بعملية الإستقدامات خلال موسم 2017-2018.

وجاء في البيان الذي نشره الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن إجتماع المكتب الفيدرالي الذي إنعقد يوم 29 جوان الماضي أسفر على حرمان الأندية التي لم تسدد ديونها العالقة مع المدربين واللاعبين المحترفين لحد الآن من إستقدام لاعبين جدد، إلا في حال تسوية منازعاتها قبل الموعد النهائي.

الأندية المعنية من الرابطة الأول:

مولودية وهران، شباب قسنطينة، إتحاد الحراش، شباب بلوزداد، وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شبيبة الساورة، سريع غيليزان، أولمبي المدية، إتحاد بلعباس، مولودية بجاية ، شباب باتنة.

الأندية المعنية من الرابطة الثانية:

أمل الأربعاء، إتحاد البليدة، أهلي برج بوعريريج، جمعية الخروب، شبيبة بجاية، شبيبة سكيكدة، جمعية الشلف، إتحاد بسكرة، شباب عين الفكرون.

هذا وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيتم استدعاء الأندية المدانة من قبل هيئة قضائية لتبرير موقفهم في حال ما إذا بقي الوضع دون تغيير ، وأنها ستسلط العقوبات المنصوص عليها في اللوائح بكل دقة، والتي يمكن أن تصل إلى حد خصم النقاط.