المديرية العامة للأمن الوطني تجند 5 آلاف شرطي لتأمين نهائي كأس الجمهورية

جندت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار خطتها الأمنية لنهائي كأس الجمهورية، كافة الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وذلك بتوفير أزيد من 5 آلاف شرطي من أجل السهر على سلامة وحماية أنصار فريقي شباب بلوزداد، ووفاق سطيف اللذان سينشطان نهائي الكأس مساء غد الأربعاء بداية من الساعة 16:30، حسب ما أوضحه عميد الشرطة نائب مدير الوقاية والحركة المرورية بمديرية الأمن العمومي، رشيد غزلي.

جندت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار خطتها الأمنية لنهائي كأس الجمهورية، كافة الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وذلك بتوفير أزيد من 5 آلاف شرطي من أجل السهر على سلامة وحماية أنصار فريقي شباب بلوزداد، ووفاق سطيف اللذان سينشطان نهائي الكأس مساء غد الأربعاء بداية من الساعة 16:30، حسب ما أوضحه عميد الشرطة نائب مدير الوقاية والحركة المرورية بمديرية الأمن العمومي، رشيد غزلي.