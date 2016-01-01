أنصار شباب قسنطينة يتوجون بجائزة المديرية العامة للأمن الوطني للروح الرياضية

كرّمت المديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للشرطة "شاطوناف"، عددا من رؤساء أندية كرة القدم للرابطة الأولى والثانية ممن تحلى مناصروهم بالروح الرياضية أثناء مباريات كرة القدم لموسم 2016-2017.

وحضر مراسم حفل التكريم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ورئيسا الفديرالية الوطنية لكرة القدم خير الدين زطشي والرابطة الوطنية الاحترافية "محفوظ قرباج"، ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ وعدة وجوه رياضية ولاعبين قدامى.

وتندرج المبادرة في إطار الطبعة الخامسة لجائزة الروح الرياضية، التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لتكرسيها وجعلها من التقاليد الرياضية، التي ينبغي الحفاظ عليها وتثمينها للحد من العنف داخل الملاعب وإشاعة روح الأخوة بين المناصرين في أجواء من المتعة والفرجة التي تصنعها محبوبة الجماهير.

وعادت الجائزة المذكورة لأنصار شباب قسنطينة الذين تحلوا بالروح الرياضية، ومثلوا فريق الجسور المعلقة أحسن تمثيل، بما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لعقوبة "الويكلو "طيلة الموسم الماضي.

كما عرفت تكريمات المديرية العامة للأمن الوطني تسليم جوائز لرؤساء الأندية اللذان سينشطان نهائي كاس الجمهورية مساء غد الأربعاء في صورة الحاجج بوحفس، وحسان حمار اللذان تم تكريمهما من طرف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ولالمدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل.

وتواصلت عملية تسليم الجوائز المتعلقة بمنشطي نهائي مباراة الغد حيث تم تكريم اللاعب عبد المومن جابو، وقائد فريق شباب بلوزداد طارق شرفاوي،بالإضافة إلى مدربي الفريقين خير الدين ماضوي، والمغربي بادو الزاكي، بالإضافة إلى رئيس لجنة أنصار شباب بلوزداد ورئيس لجنة أنصار وفاق سطيف .

وعرفت تكريمات المديرية العامة للأمن الوطني تسليم جوائز رمزية للأندية التي سجلت صعودها إلى الرابطة المحترفة الأولى على غرار إتحاد البليدة، إتحاد بسكرة، ونادي بارادو.

ولم تقتصر تكريمات المديرية العامة للأمن الوطني على الجيل الحالي من اللاعبين، حيث عرفت المدرسة العليا للشرطة إلتفاتة طيبة غتجاه اللاعبين القدامى حيث تم تكريم كل من مختار كالام، جيلالي سالمي، ماتام رضا، رابح ماجر، علي بن شيخ، قاسي السعيد، ومهدي سرباح.

وإختتم الحفل التكريمي للمديرية العامة للأمن الوطني بتسليم جائزة إعتراف لرئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي من طرف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالإضافة إلى تكريم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج ورئيس اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجمهورية علي مالك من قبل السيد اللواء عبد الغني الهامل ووالي العاصمة عبد القادرزوخ والأمين العام لولاية سطيف.