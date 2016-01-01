السوق السوداء تلهب تذاكر نهائي كأس الجمهورية

إلتهبت أسعار تذاكر نهائي كأس الجمهورية، بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد، في السوق السوداء، لتصل قيمتها إلى 1500 دينار جزائري. وتبلغ قيمة التذكرة العادية 300 دينار جزائري، إلّا أنّ المضاربين في السوق السوداء استغلوا الحدث الكروي ورفعوا من قيمتها بشكل جنوني، إلى 5 أضعاف. كما شهدت عملية بيع التذاكر، فوضى عارمة على مستوى ملعبي طرفي النهائي، حيث أنّ العديد من مشجعي شباب بلوزداد أقاموا ليلتهم أمام مداخل ملعب 20 أوت 1956 بدءًا من الساعة الـ2 صباحًا، بينما احتشد أنصار النسر الأسود أمام ملعب الـ8 ماي 1945 قبيل الساعة الـ7 صباحًا. ونفدت تذاكر نهائي الكأس في وقت قياسي، إذ أغلقت شبابيك الملعبين بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المواجهة للبيع.