29 جوان 2017 1 0 يونس رزيق
المالي سيديبي رابع مستقدمي اتحاد العاصمة المالي سيديبي رابع مستقدمي اتحاد العاصمة
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المالي سيديبي رابع مستقدمي اتحاد العاصمة

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تداولت صفحات نادي "اتحاد العاصمة" لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، الخميس، صورا للاعب المالي "سومايلا سيديبي" بملعب عمر حمادي في بولوغين، وهو بصدد إجراء الفحوصات الطبية التي تسبق عملية توقيع الدولي المالي السابق على العقد الجديد مع الفريق العاصمي.

هذا وسيكون اللاعب السابق لمولودية بجاية، رابع المستقدمين إلى قلعة سوسطارة، بعد إنتداب كل من "عكاشة حمزاوي" من "ناسيونال ماديرا" البرتغالي، "فوزي يايا" من مولودية بجاية، ورضوان شريفي من إتحاد بلعباس.

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