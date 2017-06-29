الكاف تعين حكما بوركينابيا لإدارة مباراة المولودية وبلاتينيوم ستارز

تمكن المنتخب البرتغالي من تحقق المركز الثالث في منافسة كأس القارات المقانة في روسيا، بعد فوزه على نظيره المكسيكي 2-1، اليوم الأحد، في مواجهة الترتيبية. إقرأ التفاصيل فضّل لاعبو المنتخب الوطني الإبتعاد عن المستطيل الأخضر والضجة الإعلامية خلال فترة توقف البطولات الأوروبية والمحلية، واختار هؤلاء خمس وجهات توزّعت بين الجزائر، اليونان، مدغشقر، إقرأ التفاصيل

الكاف تؤجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد النهار الجديد - "الكاف" تأجل مباراة إتحاد العاصمة وكابس يونايتد إلى 9 جويلية المقبل وحسب ما اعلن عنه الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، فإن المواجهة بين الفريق