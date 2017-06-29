29 جوان 2017 1 0 خالد
الكاف تعين حكما بوركينابيا لإدارة مباراة المولودية وبلاتينيوم ستارز الكاف تعين حكما بوركينابيا لإدارة مباراة المولودية وبلاتينيوم ستارز
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الكاف تعين حكما بوركينابيا لإدارة مباراة المولودية وبلاتينيوم ستارز

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عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم البوركينابي جوست إيفرام، لإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس "الكاف"، التي ستجمع مولودية الجزائر بنادي بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي مساء الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسيكون البوركينابي سايدو تياما والتشادي عيسى يايا كمساعدين للحكم جوست إيفرام خلال اللقاء، الذي سيكون مصيريا لأشبال المدرب كمال مواسة من أجل قطع تأشيرة التأهل للدور الربع نهائي من المنافسة القارية.

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