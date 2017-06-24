مصرع سكرتير شباب باتنة محمد زروال

لقي سكرتير شباب باتنة محمد زروال مصرعه صباح اليوم السبت، حيث دهسته سيارة في منطقة فسديس شمال باتنة.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها موقع "النهار أون لاين" فإن سكرتير شباب باتنة محمد زروال لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء تواجده في منطقة فسديس شمال ولاية باتنة، حيث تظهر صورة بحوزة النهار أونلاين جرى التقاطها مباشرة بعد الحادث، كيف أن الراحل حاول عبور الطريق قبل أن تصدمه سيارة ويلقى مصرعه في عين المكان.

وقد شكل خبر وفاة زروال في حادث مرور صبيحة اليوم السبت، صدم لدى أنصار ومحبي شباب باتنة، خصوصا وان الراحل معروف بحبه الكبير للفريق وتفانيه في عمله.