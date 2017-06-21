الجمعية العامة العادية لإتحاد العاصمة تصادق بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي

عرض رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة "علي حداد"صبيحة اليوم التقريرين الأدبي والمالي لمختلف الفروع في إجتماع لأعضاء مجلس إدارة إتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين، حيث منح الكلمة لرؤساء الفروع لعرض حصيلتهم الأدبية، إلا أن حصة الأسد كانت من نصيب فرع كرة القدم الذي فشل في تحقيق الهدف المنشود هذا الموسم.

وصادق أعضاء مجلس الإدارة على التقريرين المالي والأدبي بحظور رئيس فريق إتحاد العاصمة للهواة سعيد عليق الذي إجتمع مجددا برئيس مجلس الإدارة علي حداد.

وإغتنم علي حداد الفرصة من أجل التطرق للعديد من المواضيع المتعليقة بالمجال الرياضي والإداري للفريق، بالإضافة للعديد من المشاريع التي ستسطرها الإدارة العاصمية خلال الموسم المقبل .