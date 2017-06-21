بالفيديو.. مواسة يتحدى الأندية الإفريقية ويكشف عن هدف المولودية في كأس الكاف

تحدى مدرب مولودية الجزائر كمال مواسة، الأندية المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية "الكاف" عندما اكد أن فريقه لديه الإمكانات اللازمة لمنافسة اي فريق في هذه المنافسة

وقال مواسة خلال الندوة الصحفية التي عقدها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عقب الفوز على أمبابان السوازيلندي برسم الجولة الرابعة من كأس "الكاف" في ملعب 5 جويلية: "إذا تأهلنا إلى الدور ربع النهائي فإنه لدينا كل الإمكانات لمنافسة أي فريق سنقوم باستقدامات نوعية بلاعبين سيقدمون الإضافة لنا، وتحضيرات اخرى كما سيكون اللاعبون في فورمة عالية"، وأوضح مدرب "العميد" أن هدف الفريق في كأس "الكاف" تغير مع مرور الوقت وأبح يطمح إلى أكثر من الدور ربع النهائي

وضمن مولودية الجزائر التأهل الى الدور ربع النهائي من كأس "الكاف" بنسبة كبيرة بعد الفوز أمبابان السوازيلندي بهدفين مقابل هدف ما جعلها تتصدر المجموعة مؤقتا برصيد 8 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي بالصفاقسي التونسي سهرة اليوم.