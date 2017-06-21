محامي بلايلي يتهم روراوة وقرار الطاس لن يطبق على عقوبة الفاف

اتهم محامي اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بمحاولة تحطيم موكله، موضحا أنه لم يساعده في تخفيض العقوبة، بينما أوضح المحامي والإعلامي مراد بوطاجين أن بلايلي لن يكون بإمكانه اللعب في الجزائر.

وقال محامي اللاعب الجزائري، علي عباس في تصريح خص به قناة "النهار" أن الرئيس السابق للفاف محمد روراوة تحامل كثيرا على بلايلي مؤكدا أن روراوة تابع القضية حتى بعد انتهاء عهدته من رئاسة "الفاف"، وأوضح في هذا الشأن: "روراوة أراد تحطيم بلايلي، واعتبرها مسألة شخصية حيث تحامل كثيرا عليه"، وأضاف: "المشكل كان مع روراوة، كان من المفروض حماية اللاعب لأنه موهبة مهمة في الجزائر ولكنه لم يساعده أبدا، حتى أنه تابع القضية حتى بعدما خرج من الفاف وهذه المسألة أستغرب لها كثيرا ودليل على رغبته في تحطيمه".

كما كشف ذات المتحدث أن اللاعب بإمكانه اللعب بشكل عادي سواء في البطولة المحلية أو خارج الوطن بعدما خفضت "الطاس" عقوبته إلى سنتين، إلا أنه سيعود إلى المنافسة الرسمية إلى غاية 20 سبتمبر المقبل.

بوطاجين.. بلايلي لم يقدم طعنا في عقوبة الفاف ولن يلعب في الدوري الجزائري

كشف المحامي والإعلامي مراد بوطاجين، أن يوسف بلايلي لن يكون بإمكانه اللعب في الدوري المحلي حتى بعد قرار "الطاس" بتقليص العقوبة، حيث أن والد اللاعب ومحاميه تجاوزا الآجال القانونية للتقدم بطعن في عقوبة "الفاف" لدى لجنة النزاعات وقال في هذا الصدد: "واقعة بلايلي واحدة ولكنها قضيتين، عقوبة الفاف 4 سنوات وعقوبة الفيفا أيضا التي تطبق على المستوى القاري وقرار الطاس لن يمس العقوبة التي سلطتها عليه الفاف على اعتبار أنهم لم يطعنوا فيها، وأنا وقفت شخصيا على ذلك"، أضاف: "وقانونيا مستحيل أن يلعب في الجزائر والاجال القانونية لتقديم الطعن تجاوزه لأنه 21 يوما فقط وكان عليهم أخذ ذلك بعين الإعتبار".