الحكم المالي محمدو كايتا يدير مباراة المولودية ومبابان سوالوز

سيقود الحكم المالي، محمدو كايتا، مباراة مولودية الجزائر ونظيره مبابان سوالوز السوازيلاندي، أمسية الغد، ضمن الجولة الرابعة من منافسة دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية،التي سيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي حسب ما أكده الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيساعد الحكم المالي محمدو كايتا، مواطنيه دريسا كامورينياري وموريبا دياكيتي، فيما أكد موقع الإتحاد الإفريقي صحة الخبر الذي تداولته النهار، يوم أمس، بترسيم توقيت مباراة المولودية ونظيره مبابان سوالوز السوازيلاندي على الساعة 23:00، عوضا عن الساعة العاشرة ليلا إستجابة لطلب إدارة المولودية.