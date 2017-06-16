هذه هي الأندية التي ستمثل الجزائر في المنافسات الدولية الموسم المقبل

سيشارك كل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل، بينما سيشارك إتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، أما الممثل الثاني في ذات المنافسة سيكون الفائز بكأس الجمهورية.

وأوضح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة محفوط قرباج، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة، أن الأندية التي ستشارك في المنافسات الدولية الموسم المقبل لن يسمح لها المشاركة في بطولتين، لذلك فإن الفائز بكأس الجزائر سيشارك في كأس "الكاف" ولكن إن كان أحد الفريقين مولودية الجزائر أو وفاق سطيف، فإن الفريق الذي ينشط النهائي الذي سيلعب يوم 5 جويلية سيخوض منافسة "الكاف"، وفي حال وصل الفريقان معا الى النهائي فان الفرصة تمنح للفرق التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، لذلك فإن إما شباب بلوزداد أو اتحاد بلعباس من يمثل الجزائر في "الكاف"، على اعتبار أن الوفاق والمولودية معنيان برابطة الأبطال الإفريقية.

أما فيما يخص الكأس العربية، فقد اشترط الممول الجديد للمنافسة مشاركة الفائز بالكأس أو الوصيف في هذه المنافسة، حسب ما أكده قرباج في ذات التصريح والذي أوضح أنه ينتظر مبارتي نصف النهائي والنهائي لتحديد هوية الفريق الذي سيمثل الجزائر في الكأس العربية.