13 جوان 2017 1 0 خالد
إدارة وفاق سطيف تنفي وجود مشاكل داخل بيت النادي إدارة وفاق سطيف تنفي وجود مشاكل داخل بيت النادي
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إدارة وفاق سطيف تنفي وجود مشاكل داخل بيت النادي

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نفت إدارة وفاق سطيف وجود أي مشكل داخل بيت النادي بعد غياب ثلاثي الطاقم الفني للوفاق عن الحصة التدريبية الأولى الّتي جرت بعد الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى واحتفالات جماهير الوفاق بتتويج فريقهم ببطولة الموسم الجاري حسب ما صرّح به اليوم الثلاثاء المدير الإداري للنادي رشيد جرودي. ووضح ذات المصدر بأنّ غياب كل من المدرب الرئيسي خير الدين ماضوي و مساعده مليك زرقان ومدرب الحراس عز الدين برارمة عن الحصة التدريبية الّتي تلت نهاية الجولة الـ29 واحتفالات التتويج بالبطولة: "راجع لأمور شخصية لا علاقة لها بالنادي". وقال المدير الإداري لبطل الجزائر: "إنّ تتويجنا بلقب البطولة دعم أكثر الأجواء الحميمية السائدة في النادي وأنّ كل أسرة "النسرالأسود" من طاقم فني ولاعبين ومسيرين تهدف للإستمرار في ديناميكية حصد الألقاب دون أي شيء آخر". مضيفًا بأنّ الهدف حاليًا هو إضافة لقب التتويج بالسيدة الكأس للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

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