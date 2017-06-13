13 جوان 2017 1 0 خالد
الكاف ترفض طلب إتحاد العاصمة بإستقبال الزمالك في بولوغين الكاف ترفض طلب إتحاد العاصمة بإستقبال الزمالك في بولوغين
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الكاف ترفض طلب إتحاد العاصمة بإستقبال الزمالك في بولوغين

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رفضت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طلب فريق إتحاد العاصمة الذي تقدمت به من أجل استقبال نادي الزمالك المصري في ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وسيستقبل إتحاد العاصمة ضيفه نادي الزمالك المصري، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية في ملعب 5 جويلية يوم 21 جوان الجاري، بعدما رفضت "الكاف" طلب الإدارة والمتمثل في إستقبال الضيف المصري في ملعب عمر حمادي ببولوغين.

ويعود رفض "الكاف" الى عدم توافق ملعب عمر حمادي مع معايير الهيئة الإفريقية خاصة وأنه مغطى بأرضية من العشب الصناعي، ويحتل إتحاد العاصمة المرتبة الثانية خلف الزمالك المصري في المجموعة الثانية من رابطة الابطال الإفريقية.

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