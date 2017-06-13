لجنة الإنضباط تخصم نقطة من رصيد مولودية بجاية

رسمت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، خسارة فريق مولودية بجاية أمام شباب الساورة في الجولة 28 من الرابطة الاولى المحترفة مع خصم نقطة من رصيده.

وتسبب تعرض 5 لاعبين من فريق مولودية بجاية للإصابة، ومغادرتهم أرضية الميدان في مباراة شباب الساورة الاسبوع الماضي، في إيقاف الحكم المباراة حيث عجز المدرب عن استبدال كل اللاعبين، وهذا بسبب عدم توفره على العدد الكافي حيث تنقل الفريق ب12 لاعبا فقط، وهو ما جعل لجنة الإنضباط ترسم خسارة الفريق البجاوي على البساط مع خصم نقطة من رصيده وفرض غرامة مالية قدر ب100 ألف دينار جزائري.