الرابطة المحترفة تعاقب 4 فرق باللعب دون جمهور

سلطت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، عقوبة اللعب بدون جمهور على أربعة فرق ضمن الرابطة المحترفة الأولى ويتعلق الامر بكل من إتحاد العاصمة، إتحاد الحراش، سريع غليزان وفاق سطيف مع تغريمهم ماليا ب 200 ألف دينار جزائري.

سيواجه سريع غليزان ضيفه شباب باتنة برسم الجولة الاخيرة من الرابطة المحترفة الأولى بدون جمهور، وهي المباراة التي ستحدد مصير سريع غليزان حول بقاءه ضمن فرق النخبة او النزول إلى الرابطة الثانية، وكان أنصار الفريق قد رموا الألعاب النارية على أرضية ميدان ملعبهم في المباراة التي استقبلوا فيها مولودية الجزائر في الجولة 28 ما تسبب في حرمانهم من حضور المبارة الأخيرة غدا الأربعاء.

وفي المقابل، ستتأجل عقوبة كل من وفاق سطيف وإتحاد الحراش إلى الموسم المقبل، على اعتبار انهم لن يستقبلوا على أرضهم في الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري عكس اتحاد العاصمة الذي سيستقبل غدا شباب الساورة في ملعب عمر حمادي ببولوغين بدون جمهور.