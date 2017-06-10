إتحاد العاصمة يستقبل الزمالك المصري في ملعب عمر حمادي

يستقبل اتحاد العاصمة، نادي الزمالك المصري في ملعب عمر حمادي ببولوغين برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

وأعلنت اليوم إدارة إتحاد العاصمة في بيان لها عبر موقع الفريق الرسمي، أن مواجهة الإياب من دور المجموعات أمام الزمالك المصري المبرمجة يوم 21 جوان على الساعة العاشرة ليلا ستلعب في ملعب عمر حمادي، بعدما وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على الطلب الذي تقدمت به إدارة سوسطارة، كما أوضحت في ذات البيان أن الإدارة تشاورت مع اللاعبين والطاقم الفني وعلى رأسه المدرب البلجيكي بول بوت قبل اتخاذ قرار الإستقبال في ملعب حمادي بدلا من ملعب 5 جويلية.

ويحتل اتحاد العاصمة المرتبة الثانية بأربع نقاط رفقة أهلي طرابلس الليبي مع تفوق رفقاء الحارس زيماموش بفارق الأهداف، بينما يتصدر الزمالك المصري جدول ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط، ويتذيل كابس يونايتد الترتيب بثلاث نقاط.