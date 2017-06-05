إتحاد البليدة يضمن أول صفقاته وكريبازة يستقيل

فاز منتخب الطوغو على منتخب جزر القمر، بهدفين لصفر، اليوم الأحد، في لقاء ودي إستعداداً لمواجهة الخضر يوم 11 جوان بملعب مصطفى تشاطر ضمن تصفيات إقرأ التفاصيل تعاقد نادي السيلية القطري، مع الدولي الجزائري السابق، نذير بلحاج، لموسم قابل للتجديد قادما من نادي سيدان الفرنسي، وهذا بعد منافسة قوية مع مواطنه المرخية إقرأ التفاصيل

نجم برشلونة الأسبق كومان ينافس فينغر على محرز وضع الهولندي رونالد كومان النجم الأسبق لنادي برشلونة الإسباني والمدرب الحالي لنادي إيفرتون الإنجليزي، نجم المنتخب الوطني رياض محرز النشاط في صفوف نادي ليستر سيتي