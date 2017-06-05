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05 جوان 2017 1 0 djalal
إتحاد البليدة يضمن أول صفقاته وكريبازة يستقيل
وقع مهاجم أمل بوسعادة غشة حسام سهرة أمس في فريق إتحاد البليدة لمدة ثلاثة مواسم، في أول استقدامات الميركاتو لأبناء مدينة الورود وقد عاين الطاقم الفني اللاعب في مباراة العودة من الموسم الحالي أين قدم المهاجم البوسعادي أداء أبهر الحاضرين وأقلق كثيرا الحارس مزيان بسرعته وتوغلاته. ومن جانب أخر قدم مناجير الفريق عبد النور كريبازة إستقالته وذلك بعد علمه المتأخر بالخبروعدم مشاورته وإشراكه في هذا الإستقدام، وهوالمكلف الأول بإجراء الإتصالات مع اللاعبين، ما جعله يبدي امتعاضه من الرئيس بومعزة، وللعلم فإن كريبازة كان وراء أغلب التوقيعات في الموسم الماضي.
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