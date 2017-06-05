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إتحاد العاصمة يستقبل الزمالك المصري يوم 21 جوان
يواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره الزمالك المصري في 21 جوان بملعب 5 جويلية بالعاصمة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمرحلة المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وسيتقابل أهلي طرابلس الليبي مع كابس يونايتد الزيمبابوي في ملعب محايد ضمن نفس الجولة. ويواجه ممثل الجزائر أهلي طرابلس في 30 جوان، على ملعب محايد لم يتم تعيينه لحد الآن، كما يخوض أبناء سوسطارة مقابلتهم الأخيرة في7جويلية أمام كابس يونايتد في اختتام الجولة الثالثة. يتصدر نادي الزمالك المجموعة الثانية بـ 5 نقاط، متبوعا باتحاد العاصمة وأهلي طرابلس 4 نقاط، ويغلق كابس يونايتد الترتيب في المركز الرابع بـ 3 نقاط.
برنامج المباريات :
الجولة الرابعة : 21 جوان 2017
ملعب 5 جويلية: إتحاد الجزائر - الزمالك (مصر)
أهلي طرابلس (ليبيا) - كابس يونايتد (زيمبابوي) -يتم تحديد الملعب لاحقا-
الجولة الخامسة :
أهلي طرابلس (ليبيا) - إتحاد العاصمة (30 جوان 2017) - يتم تحديد الملعب
كابس يونايتد (زيمبابوي) - الزمالك (مصر / 2 جويلية )
الجولة السادسة : 7 جويلية 2017
إتحاد العاصمة - كابس يونايتد (زيمبابوي) -يتم تحديد الملعب لاحقا
الزمالك (مصر) - أهلي طرابلس (ليبيا) -يتم تحديد الملعب لاحقا.
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