مدرب نادي بارادو يهنئ لاعباه بعد إستدعائهما للمنتخب الأول

هنأ مدرب نادي بارادو، الإسباني جوسيب نوغيس لاعباه في الفريق يوسف عطال والطيب مزياني بعد استدعائهما للمنتخب الوطني الجزائري الأول، حيث نشر صورا له رفقتهما على موقع التواصل الاجماعي "تويتر" وقال: "لاعبان اقل من 21 عاما مع بارادو معنيان بتربص المنتخب الجزائري، أنا سعيد جدا لهما،هم يستحقان الإستدعاء بالتوفيق". واعلن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز اليوم عن قائمة اللاعبين المعنية لمواجهة المنتخبان الغيني والطوغولي الأسبوع المقبل، حيث تمت دعوة مزياني كضيف من أجل الإحتكاك مع لاعبين من المستوى العالي، غير أن عطال تمت دعوه كلاعب عادي على غرار بقية اللاعبين.