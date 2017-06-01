اليويفا سيجري تعديلات مثيرة على قوانين كرة القدم

ستجتمع اللجنة التنفيذية في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم غداً الخميس في مدينة كارديف عاصمة ويلز من أجل النقاش العديد من الأمور المتعلقة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة لقوانين كرة القدم. اليويفا يعتزم إجراء تعديلات تهدف إلى الحد من ممارسة اللاعبين للخداع في أرض الملعب، سواء كان ذلك من ناحية التمثيل وادعاء السقوط للحصول على مخالفات وركلات جزاء، أو بسبب ادعاء الإصابة، وغيرها من السلوكيات المرفوضة. ومن المتوقع أن يصادق اليويفا على قرار إيقاف اللاعب الذي يحاول خداع الحكم بإدعاء السقوط لنيل ركلة جزاء أو للتأثيرعليه لطرد المنافس لعدة مباريات، كما سيتم إتباع مبدأ الطرد المؤقت أثناء المباراة في حالات محددة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه القوانين في بطولات الفئات السنية التابعة لليويفا وبطولات الإحتياجات الخاصة، قبل تعميمها على بطولات المحترفين في مختلف أنحاء أوروبا.