26 ماي 2017 1 0 djalal
رئيس تاجنانت يتحدى الفاف رئيس تاجنانت يتحدى الفاف
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رئيس تاجنانت يتحدى الفاف

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أبدى رئيس فريق دفاع تاجنانت، طاهر قرعيش، تمسكه باللعب على الساعة الخامسة مساءاً خلال شهر رمضان المقبل، متحديا قرارات رئيس الفاف، خير الدين زطشي. ورفض قرعيش، كل الخيارات التي وضعتها الإتحادية الجزائرية، بنقل توقيت اللقاءات الثلاثة الأخيرة إلى الساعة العاشرة ليلا، مع منح حرية اختيار الملاعب التي تستقبل فيها، بالنسبة للأندية التي لا تمتلك الإنارة، على غرار دفاع تاجنانت، وشباب باتنة، وقال طاهر قرعيش، عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "فريقنا سيستقبل اللقاءات المتبقية على الساعة الخامسة، وهذا القرار لا رجعة فيه بما أن ملعبنا موافق للمعايير التي حددتها الرابطة قبل بداية الموسم الجاري". 

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