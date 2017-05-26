شباب قسنطينة يفرض التعادل على إتحاد الحراش

عاد فريق شباب قسنطينة بنقطة ثمينة من خرجته إلى الجزائر العاصمة، بعد تعادله بهدف لمثله أمام فريق إتحاد الحراش ضمن مباراة متأخرة عن الجولة 26 من الدوري المحترف الأول " موبليس" لكرة القدم. إفتتح فريق إتحاد الحراش النتيجة عن طريق عياشي في الدقيقة 7، قبيل ان يتمكن بلخير من تعديل النتيجة للسنافر في الدقيقة75. وبهذا التعادل رفعت إتحاد الحراش رصيدها إلى 34 نقطة بالمركز العاشر، ورفع فريق شباب قسنطينة رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثالث العشر.