الإتحادية تهدد بنقل المباريات خلال رمضان إلى الساعة الخامسة في هذه الحالة

نشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم العديد من القرارات الصادرة عن الإجتماع الأخير للمكتب الفدرالي ، تحت رئاسة خير الدين زطشي ، والتي تصدرها برنامج الجولات الثلاثة الاخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس التي تشهدا صراعا قويا قبل التعرف على هوية الفريق النازل إلى الرابطة المحترفة الثاني .

وجاء في بيان المكتب الفيدرالي أن لقاءات الجولات الثلاثة الأخيرة من البطولة ستلعب في نفس اليوم والتوقيت خلال شهر رمضان ،والتي ستكون مبرمجة إما ليلا على الساعة العاشرة أو على الساعة الخامسة في حالة رفض ناديا شباب باتنة ودفاع تاجنانت تغيير الملعب وهما الذين لا يمتلكان الأضواء الكاشفة في ملعبهما.