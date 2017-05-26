الفاف تمنح 48 ساعة فقط للأندية المشاركة في المنافسات القارية

ستكون الأندية المشاركة في المنافسات القارية خلال الموسم المقبل مطالبة بالإختيار بين لعب مباريات لبطولة والكأس إما 48 ساعة قبل المباريات الإفريقية أو 48 ساعة بعدها، حيث أكدت الإتحادية الجزائرية في بيانها الرسمي أنّها ترفض أي تأجيل للمباريات خلال الموسم المقبل الّذي سيتم تحديد برنامجه حسب برنامج المنتخب الوطني والأندية المشاركة قاريًا، هذا وستكون الأندية مطالبة بإختيار ملعب واحد فقط لإستقبال كل المنافسين العام المقبل ولن يتم تغييره إلا عند الضرورة القصوى.