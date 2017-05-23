بالفيديو.... مولودية الجزائر تفوزعلى الصفاقسي التونسي وتتصدر المجموعة

نال المهاجم الجزائري سفيان هني، جائزة أفضل هدف في الدوري البلجيكي لموسم 2016/2017. وسجل هني هدفا رائعا، في مرمى فريق أوستيندي يوم 16 أفريل عندما نزل إقرأ التفاصيل وجه اللاعب الجزائري سفيان فيغولي، رسالة جديد إلى جماهير فريقه الإنجليزي وست هام ومدربه، عبر من خلالها على عزمه الكبير تقديم مستوى مختلفا في الموسم إقرأ التفاصيل

بالصور.. ألكاراز تابع هزيمة براهيمي بثلاثية أمام موريرينسي تابع المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز، مباراة الجولة الـ 34 من الدوري البرتغالي الممتاز التي جمعت فريق موريرينسي بفريق بورتو، وشهدت مشاركة ياسين براهيمي