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23 ماي 2017 1 0 djalal
بالفيديو.... مولودية الجزائر تفوزعلى الصفاقسي التونسي وتتصدر المجموعة
حقق فريق مولودية الجزائر فوزاً ثميناً وصعباًعلى ضيفه النادي الصفاقسي التونسي، بنتيجة 2 -1، بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وسجل أهداف العميد كل من: هشام نقاش في الدقيقة 25، وعبد الرحمان حشود في الدقيقة 65 بينما سجل كريم عواضي الهدف الوحيد للصفاقسي في الدقيقة 41. ويذكر أن مولودية الجزائر يحتل صدارة الترتيب في المجموعة ب4 نقاط متبوع بالصفاقسي التونسي.
مول
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