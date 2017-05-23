معاقبة رئيس شبيبة سكيكدة بـ6 أشهر نافذة

كشفت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم عن العقوبة المسلطة في حق رئيس شبيبة سكيكدة عزوز طبو، والذي كان قد أطلق سابقا تصريحات وصفت بالخطيرة، بما أنها تمس جوهر كرة القدم الجزائرية، حيث إتهم طبو نظيره من إتحاد بسكرة إبراهيم ساعو بالكولسة مقابل تحقيقه للصعود، مشيرا إلى أن الكولسة وشراء اللقاءات أصبح هو ما يحدد نتيجة اللقاءات النهائية، وهو ما وصفه خير الدين زطشي بأنه أمر يشوش على إستقرار كرة القدم الجزائرية، فضلا عن أنه إستهداف مباشر للمكتب الفدرالي الجديد، قبل أن يطلب من لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم بأن تحيله على جلسة إستماع، والتي تقرر بموجبها معاقبة طبو عزوز بستة اشهر نافذة سيحرم فيها من ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم، فضلا عن تغريمه ماليا بـ10ملايين سنتيم.