مانع يستعطف الكواسر ويفتح الأبواب مجانا أمام السنافر

قررت إدارة إتحاد الحراش بقيادة الرئيس العائد عبد القادر مانع فتح الأبواب مجانا هذآ الجمعة أمام شباب قسنطينة حسب موقع الميدان. وتقدمت إدارة مانع بطلب رسمي لبلدية المحمدية من أجل تطبيق القرار خاصة أن هذه الأخيرة هي من تتكفل بتسيرالملعب أثناء لعب الصفراء المواجهات فيه وتأتي هذه الخطوة بعد سير للعديد من الأندية في هذه الخطوة من أجل ضمان حضور جماهيري. وبعد أن علم أنصار إتحاد الحراش أن إدارة مانع قررت الدخول المجاني في لقاء هذآ الجمعة أكدوا أن غيابهم عن المدرجات لم يكن بسبب التذاكر وإنما تداول المشاكل الإدارية بين مانع والعايب وأنهم لن ينتظروا قرار الدخول المجاني لمساعدة الفريق وأنهم دائما حاضرون لمساندة للاعبين عندما إحتاجوهم وأنهم سيكونون بقوة لمساندة رفقاء القائد يونس وأيضا للمطالبة برحيل الإدارة و فتح رأس مال الشركة.