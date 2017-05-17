17 ماي 2017 1 0 djalal
بالفيديو... لجنة أنصار شباب قسنطينة يوجهون رسالة للسنافر بالفيديو... لجنة أنصار شباب قسنطينة يوجهون رسالة للسنافر
الرئيسية | البطولة الوطنية | بالفيديو... لجنة أنصار شباب قسنطينة يوجهون رسالة للسنافر

بالفيديو... لجنة أنصار شباب قسنطينة يوجهون رسالة للسنافر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

دعت لجنة أنصار شباب قسنطينة بالتنسيق مع خلية الإعلام والإتصال لأمن ولاية قسنطينة إلى التحلي بالروح الرياضية في اللقاءات المقبلة التي سيلعبها النادي على أرضية ملعب بن عبد المالك رمضان الواقع في وسط المدينة، حفاظا على مصالح الفريق المهدد بالسقوط وحاجته إلى دعم انصاره في ما تبقى من مشوار البطولة، إضافة إلى الحفاظ على ممتلكات المدينة وسلامة السكان المقيمين بمحيط الملعب. تأتي هذه الرسالة الهادفة عقب المشاحنات الكلامية الحاصلة مؤخرا بين أنصار عدة فرق بسبب سوء برمجة اللقاءات وأخطاء الحكام، لتهدئة الوضع ومنع حدوث أي انزلاقات خصوصا وأن انصار النادي الرياضي القسنطيني معروفين بحسن استقبالهم للفرق الزائرة ومناصريهم.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: