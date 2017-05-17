بالفيديو... لجنة أنصار شباب قسنطينة يوجهون رسالة للسنافر

دعت لجنة أنصار شباب قسنطينة بالتنسيق مع خلية الإعلام والإتصال لأمن ولاية قسنطينة إلى التحلي بالروح الرياضية في اللقاءات المقبلة التي سيلعبها النادي على أرضية ملعب بن عبد المالك رمضان الواقع في وسط المدينة، حفاظا على مصالح الفريق المهدد بالسقوط وحاجته إلى دعم انصاره في ما تبقى من مشوار البطولة، إضافة إلى الحفاظ على ممتلكات المدينة وسلامة السكان المقيمين بمحيط الملعب. تأتي هذه الرسالة الهادفة عقب المشاحنات الكلامية الحاصلة مؤخرا بين أنصار عدة فرق بسبب سوء برمجة اللقاءات وأخطاء الحكام، لتهدئة الوضع ومنع حدوث أي انزلاقات خصوصا وأن انصار النادي الرياضي القسنطيني معروفين بحسن استقبالهم للفرق الزائرة ومناصريهم.